Andrea Elia celebra carreira com A Caixa não é de Pandora

A atriz e diretora teatral Andrea Elia escolheu celebrar seus 30 anos de carreira com um novo trabalho, A Caixa não é de Pandora. A montagem estreia na próxima quarta-feira, 12, às 20h, no Teatro Jorge Amado (TJA), como parte da programação do II Festival Bahia em Cena. Depois fica em cartaz entre os dias 14 e 30 de março (de sexta a domingo), às 21h, com entrada a R$ 20 (inteira).

O monólogo foi escrito pela própria atriz em parceria com Elísio Lopes Jr., que também assina a direção artística, e aborda a crise de uma contadora de histórias de amor.

O espetáculo apresenta a personagem Pandora Lobo, escritora de sucesso internacional. Ao ser convidada para proferir uma palestra para uma plateia de acadêmicos, Pandora é obrigada a revisitar toda a sua obra e se depara com personagens fragmentadas e histórias de amor previsíveis e enfadonhas. A mulher, a ficção e a fricção é o título da fala de Pandora, um convite para refletir e libertar todas as mulheres que existem dentro dela.

Inspirado no livro Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, A Caixa não é de Pandora oferece ao público a possibilidade de mergulhar no universo feminino.

O projeto é patrocinado pelo Grupo LM através do Fazcultura, e tem direção musical de Marcio Mello, cenografia de Renata Motta e figurino de Ismael Soudam com calçado de Franco Aliperti.

