Amores Insensatos inicia temporada no Teatro Molière

O espetáculo Amores Insensatos inicia temporada a partir do dia 5 de julho e deve ficar em cartaz no Teatro Molière, de sexta a domingo, sempre às 20h, até o final de julho. Os ingressos custam R$ 20 (Inteira) e R$ 10 (Meia).



Em cena, a montagem apresenta duas obras francesas escritas na primeira metade do século XX. A Afinada Mãe da Madame é uma comedia de Georges Feydeau, famoso autor de teatro de vaudeville, que conta a briga de um casal burguês que enfrenta uma situação de quiproquó absurdo. Já Geni, escrita pelo poeta Charles Vildrac, retrata o drama do preconceito sofrido por uma casal de namorados recentes.



A partir daí, historias insensatas e universais, radicadas na Bahia dos anos 80, mostram como as pessoas reagem a situações inusitadas, de origens sociais diferentes. Na farsa e no drama, os quatro personagens passam por risos, choros, frustrações e vitorias, em um conjunto que tenta dialogar com nosso cotidiano. O elenco é formado pelos atores Luisa Proserpio, Will Brandão, João Lima e Margarida Laporte. A direção é do francês Bernard Attal.

