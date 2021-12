Amor dos torcedores e trajetória do time são destaques na peça

Torcedores do Esporte Clube Bahia, simpatizantes, profissionais de imprensa da área de esporte e pesquisadores têm um motivo a mais para sair de casa esta sexta-feira, 14.

É que retorna a cartaz, com carpintaria cênica mais apurada e novo elenco, o espetáculo A Voz do Campeão - A História do Bahia, peça que foi sucesso na primeira temporada.

A reestreia acontece hoje, às 20 horas no Teatro Jorge Amado, na Pituba. A peça fica em cartaz todas as sextas-feiras, no mesmo horário, até o dia 11 de agosto. A direção é de Edvard Passos Neto, que recebeu o Prêmio Braskem na categoria Direção por Compadre de Ogum. Agora ele divide o texto com João Alfredo Reis.

Mais vibração

A Voz do Campeão estreou originalmente em 2011, com o premiado ator Narcival Rubens, em formato solo (foi o primeiro da carreira do intérprete) que representava três gerações de torcedores fanáticos do Esporte Clube Bahia: avô, pai e filho.

Nesta concepção, que segundo o diretor Edvard Passos tornou a montagem mais ágil, atuam os intérpretes Agnaldo Lopes (Arte / Boca de Ouro), Alan Miranda (Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia), Daniel Farias (Aventura do Maluco Beleza), Leandro Villa (Compadre de Oxum) e Talis Castro (Gastando Amor / Pólvora e Poesia) que vivem diferentes personagens e se revezam no papel de filho, pai e avô, torcedores do clube.

"Era uma tarefa muito pesada para um ator só representar tantos papéis, sem pensar que a alegria vibrante da torcida do Bahia ficou melhor representada com um elenco maior", afirma o encenador.

Momentos históricos

A peça coloca em cena a história do Esporte Clube Bahia contada por torcedores apaixonados. Entre os fatos destacados, o ato solene de fundação do clube em 1º de janeiro de 1931, a partir da junção dos dois times: Associação Atlética da Bahia e Bahiano de Tennis e a conquista do primeiro campeonato brasileiro, em 1959.

Não ficam de fora a histórica rivalidade Bahia-Vitória, acirrada sobremodo entre 1973 e 1979, quando o tricolor foi seguidamente campeão baiano e o prêmio da CBF, de Torcida de Ouro para o Bahia.

O diretor garante que os atores estão afiados e conta que eles contribuíram com muitas sugestões, a exemplo de Agnaldo Lopes, que deu a ideia da charanga (pequena banda de música).

Amor de gerações

Edvard Passos afirma que na peça é mostrada um amor pelo time que atravessa gerações e diz que o espetáculo tem potencial para formar plateias.

"Desde a primeira temporada ouvi depoimentos de pessoas falando que era a primeira vez que estava indo ao teatro. E não vão se decepcionar pois me cerquei de bons profissionais", finaliza.

