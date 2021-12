Amor Barato encerra temporada neste fim de semana

O espetáculo Amor Barato encerra a temporada com apresentações no sábado, 15, e domingo, 16, às 17h30 e 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

Inspirada na obra infantil "O Casamento de Dona Baratinha", a peça aborda aspectos adultos da sociedade moderna, tais como disputas nas esferas do poder, corrupção, escutas telefônicas, manipulação midiática, degradação da estrutura familiar, violência juvenil e erotização feminina, buscando reflexões sobre a ética e crise de valores no mundo atual.

