Amnésis leva ao palco histórias vividas nas ruas

O espetáculo Amnésis - Uma busca intencional pela lembrança, segundo trabalho do grupo Toca de Teatro, reflete sobre a memória, levando ao palco inúmeras histórias de vida que ecoam nas ruas e praças de Salvador.

A montagem, que está em cartaz todas as quintas e sexta-feiras, às 20 horas, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, tem direção de Meran Vargens (Extraordinárias Maneiras de Amar/ Viva o Povo Brasileiro).

No elenco, os atores Daniel Calibam (Amor Barato, Atire a Primeira Pedra), Danilo Cairo (Outra Tempestade) e João Guisande (Bonitinha mas Ordinária) representam inúmeros personagens.

A diretora Meran Vargens explica que desde 2007 vem pesquisando performance, oralidade e histórias de vida, "com foco na voz do ator, no sentido da escuta da cidade".

Pesquisa - "Nesta pesquisa, o ator, além de se conectar com a realidade próxima a ele, através das histórias coletadas na cidade, vai entrar em contato com diferentes formas de expressão e vocabulários ligados à oralidade", com plementa a encenadora.

Meran informa que "o espetáculo, que dura 50 minutos, foi construído com a seleção de histórias reais que mais marcaram o ator no processo investigativo". E acrescenta: "A pesquisa enriquece a imaginação emocional do intérprete, realçando a memória".

Já o ator Daniel Calibam enfatiza que "Amnésis.., que mescla narração e representação, foi construído a partir de histórias coletadas na Praça da Piedade, Mercado Modelo e Igreja de São Lázaro".

Senhora - O intérprete entrega que, entre outros personagens, representa D. Ieda, uma senhora, que teve 23 filhos e que foi obrigada a se casar com 13 anos. O primeiro trabalho do Grupo Toca de Teatro, que tem cinco anos, foi Atire a Primeira Pedra, (direção de Luiz Marfuz). "Quisemos trabalhar com a diretora Meran Vargens pelo trabalho reconhecido dela na área de pesquisa de contação de história", afirma Calibam.

O ator Danilo Cairo ressalta que foi muito importante para o grupo falar sobre a memória. "Na modernidade de hoje, em que tudo é muito fugaz, acreditamos no respeito, resgate e valorização da lembrança", acrescenta o intérprete.

A equipe técnica é composta por profissionais tarimbados e premiados. Zuarte Júnior assina a cenografia, Rino Carvalho o figurino e Irma Vidal a iluminação.

A peça, que não abre mão do lúdico, fica em cartaz até o próximo dia 31.

