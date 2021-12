O espetáculo "Amigas Pero No Mucho" volta a Salvador em curta temporada no Teatro Isba, em Ondina. A montagem reestreia no próximo dia 3, com apresentações aos sábados e domingos, às 20h, e fica em cartaz até dia 25 de outubro.



Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), e podem ser adquiridos pelo site Compre Ingressos ou na bilheteria do teatro.

Com Agnaldo Lopes, Lucio Tranchesi, Widoto Áquila e Rafael Medrado, que entra no elenco para substituir André Gonçalves, conta a história de quatro mulheres que se amam e se odeiam. "Amigas Pero No Mucho", um texto da paulista Celia Forte, é uma comédia sobre o universo feminino.

A montagem tem direção de José Possi Neto e realização da Fred Soares Produções. A trilha musical é do pianista Estevam Dantas e será executada ao vivo.

