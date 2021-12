Alvin e os Esquilos vão aprontar em Salvador

O espetáculo infantil Alvin e os Esquilos chega a Salvador sábado, 17, às 17h, e domingo, 18, em duas sessões, 11h e 17h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. No elenco, Daniel Lopes, Thais Machado, Thaisa Machado, Renato Mendes e Oswaldo Alvin.

Alvin e os Esquilos conta a história de Alvin, Simon e Theodore, três esquilos que se metem em confusão e causam transtornos à vida do dono, Dave Seville. A duração é de 50 minutos e os ingressos custam R$ 50.

