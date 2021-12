Alexandre Nero encerra turnê em Salvador

O que é o sucesso? O que é fracasso? Estas interrogações suscitam sempre respostas que são muito pessoais, particulares, subjetivas, que desnudam expectativas individuais de cada um diante da vida, do estar no mundo.

É sobre este tema que se debruça o premiado espetáculo O Grande Sucesso, que encerra temporada em Salvador. A montagem, que traz como destaque maior o ator, cantor e músico Alexandre Nero, será apresentada no Teatro Castro Alves, neste sábado, 3 , às 21 horas e domingo, 4, às 19 horas.

Na peça, um grupo de artistas esperam na coxia sua vez de entrar em cena. Enquanto aguardam, uma série de questões filosóficas, hipotéticas e metafísicas sobre o sucesso são levantadas por eles.

O jogo com o público

“A gente fala aparentemente sobre o universo do teatro, mas na verdade estamos falando da vida. O teatro foi o organismo que escolhemos, mas poderia ser qualquer outro. O espetáculo está repleto de metáforas e utiliza a metalinguagem”, afirma Alexandre Nero, durante entrevista por telefone

Ele também diz que o público faz parte do jogo. “Em alguns momentos ele é o espetáculo”, entrega. Nero acrescenta que a montagem não traz personagens no sentido do teatro convencional.

“É aquela linha do teatro contemporâneo. Se baseia em experiências de todos os integrantes do elenco e da equipe de criação”, frisa.

O espetáculo ainda segundo o ator, traz trilha musical original cantada e tocada ao vivo pelos oito interpretes. “A gente compôs oito músicas inéditas”, acrescenta.

Várias camadas

Nero, que divide o palco com amigos da época do início da carreira, afirma: “O espetáculo tem várias camadas de leitura. Cada pessoa, de acordo com seu repertório, vai fazer sua interpretação. Nada é muito óbvio”, acrescenta.

O texto e a direção são de Diego Fortes e a direção musical é de Gilson Fukushima. O elenco além de Alexandre Nero, traz os atores Carol Panesi, Edith de Camargo, Fernanda Fuchs, Fabio Cardoso, Eliezer Vander Brock, Marco Bravo e Rafael Camargo.

Nero, que divide o palco com amigos dá época do início da carreira, afirma que não deixa de ser confortável trabalhar com quem se confia artisticamente, com quem domina o jogo teatral .

“Nós nos juntamos e partimos do zero para criar este espetáculo”, conta, acrescentando que a montagem, que começou em Curitiba (terra do ator), estreou em agosto do ano passado em São Paulo.

Segunda vez em Salvador

Alexandre Nero afirma que esteve em Salvador há cerca de dez anos com Os Leões, peça onde seu talento foi descoberto e o projeto para a TV.

“Fico muito feliz de levar O Grande Sucesso para a Bahia, que é muito importante para a cultura do país”, pontua. O espetáculo, vale lembrar, está circulando através do patrocínio da Vivo EnCena.

O ator não se furtou a falar de novos projetos da sua bem sucedida carreira. Depois do encerramento desta temporada, ele, em São Paulo, inicia as gravações de novo filme. Trata-se de Albatroz, roteiro de Bráulio Mantovan.

O intérprete, depois, retorna para o Rio, onde também integra elenco da nova série, Onde Nascem os Fortes, que será exibida pela TV Globo, no horário das 23 horas.

