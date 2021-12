Alexandre Nero apresenta espetáculo "O Grande Sucesso" em Salvador

O ator global Alexandre Nero desembarcará em Salvador nos próximos dias 3 e 4 de junho para apresentação do espetáculo "O Grande Sucesso". O evento, que acontecerá no Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, terá início às 21h, no sábado, e às 19h, no domingo.

A peça conta a história de um grupo de artistas secundários que espera na coxia sua vez de entrar em cena. Com trilha musical cantada e tocada ao vivo, o elenco discorre de maneira filosófica e cômica sobre o sucesso e o fracasso.

Integram também o elenco os atores e músicos Rafael Camargo, Eliezer Vander Brock, Fernanda Fuchs, Fabio Cardoso, Edith de Camargo, Marco Bravo, além da musicista Carol Panesi. A direção musical é de Gilson Fukushima. Já a preparação corporal e coreografia são de Carmem Jorge.

Os ingressos para o espetáculo já estão à venda. Os valores são entre R$ 40 e R$ 120. Eles podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e no site Ingresso Rápido.

