AíPod faz crítica à programação de rádios brasileiras

Uma emissora de rádio, chamada "Rádio", que conta com um casal de locutores insanos, que só tocam o que eles querem, além de desrespeitarem totalmente os pedidos dos seus ouvintes. Este é o mote da comédia multimídia AíPod, com Simone Gutierrez, Edu Berton e André Hã, que chega a Salvador. As apresentações acontecem no Teatro Sesc Casa do Comércio, somente nesta sexta e sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas .

A atriz Simone Gutierrez, que fez o papel de, respectivamente, as personagens Lurdinha e Serena Fox nas novelas globais Passione e Joia Rara, informa que a montagem, na qual os atores cantam e interpretam vários personagens, é interativa.

Locutores e ouvintes

De acordo com a atriz, ela e o ator Edu Berton, além de locutores, representam os cantores que interpretam as músicas da rádio e os ouvintes. Já André Hã, que assina a cenografia, é o DJ e VJ da rádio.

Quadros como o Fala que eu te esmurro, As mais mais idênticas e o Hit Parei fazem parte da programação da rádio. Simone diz que no Fala que eu te esmurro, por exemplo, o ouvinte pede uma música que é totalmente ignorada pelos locutores.

Já no quadro Teletom, o ouvinte recebe uma ligação para contribuir com instituições, por exemplo.

Primeira vez

"É a primeira vez que me apresento em Salvador", diz a atriz. "Quero que todo mundo vá se divertir neste espetáculo, que é bem diferente. Tenho uma expectativa muito boa em relação ao público baiano ", afirma.

AíPod também possui em seu cenário três telões que ilustram videoclipes, comerciais, e-mails, além da participação do ouvinte.

As músicas são executadas, divididas em blocos, exatamente como a programação de uma rádio. Não faltam os conflitos entre os locutores.

Trajetória

Atriz e cantora, Simone Gutierrez é também formada em balé clássico, jazz e sapateado. Entre os vários musicais nacionais e internacionais em que atuou estão Les Misérables, A Bela e a Fera e Tarzan.

Ator, músico, professor, Edu Berton atuou em espetáculos como Hair, A Falecida, O Dia em Que John Lennon Morreu , entre outros. Ele assina texto e direção de AíPod, que depois de Salvador retorna para São Paulo. André Hã, além de cenógrafo, é DJ e VJ.

