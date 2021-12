Adaptação de Drácula volta aos palcos do Teatro Vila Vellha

A adaptação do romance de horror Drácula, de Marcio Meirelles, volta aos palcos do Teatro Vila Velha para novas apresentações, que vão acontecer do dia 10 até o dia 13 de janeiro. A montagem que é encenada pelo Núcleo Supernova Teatro e tem a participação de convidados vai trazer a convergência do teatro com a tecnologia e as novas mídias.

A obra homônima a de Bram Stoker traz no lugar do Conde Drácula uma série de projeções que percorrem a Sala Principal com imagens, palavras e sons contracenando com o elenco. De acordo com o diretor, Marcio Meirelles, a intenção é alcançar o máximo das dimensões possíveis da obra e fazer uma coisa diferente dos chavões. O público pode conferir a peça na quinta e no sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

