Abertas inscrições para a oficina 'Corpo e Máscara' da Cena

Estão abertas as inscrições, até o dia 30 de abril, para a oficina Corpo e Máscara da Cena, que será ministrada pelos atores Claudio Machado e Flávia Gaudêncio. As aulas acontecem nos dias 3, 6 e 7 de maio, das 8h30 às 12h no Espaço Xisto Bahia, localizado no Centro de Salvador. O curso é indicado para artistas, educadores, estudantes e interessados na manipulação cênica de máscaras. Ao total, são oferecidas 20 vagas. A oficina é gratuita.



Para participar, os interessados precisam acessar o blog Memória de uma atriz brincante (memoriadeumaatrizbrincante.blogspot.com.br/), preencher a ficha de inscrição e enviar para o email: contatooficina.flavia@gmail.com.

Na oficina, a atriz Flávia Gaudêncio deve compartilhar o processo de criação da aula-espetáculo "Trançados de uma atriz brincante", no qual apresenta o trabalho investigativo e criativo através da máscara teatral expressiva. Os participantes terão contato com as figuras-tipo do cotidiano e/ou do imaginário dos participantes, que servirão de base para a exploração da confecção das máscaras (feitas pelos próprios participantes) e como disparadores para a exploração de movimentos e estados corporais, dentro de uma perspectiva pessoal, para a criação de pequenas cenas.

