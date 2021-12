Aberta a temporada de teatro no Subúrbio

Festival de Teatro do Subúrbio, que começa nesta sexta e segue com programação até o dia 31, chega à quarta edição e amplia a proposta de dar voz e vez a grupos de teatros das periferias.

Além de reunir peças de companhias baianas, este ano o evento leva espetáculos de outros quatro estados do Nordeste (Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe) para o Centro Cultural Plataforma e para a Praça São Brás, no Subúrbio Ferroviário.

A programação artística está dividida em três categorias (convidados, selecionados e painel cênico), com curadoria do ator e diretor d'A Outra Companhia de Teatro, Luiz Antônio Junior, em parceria com o Coletivo de Produtores, grupo idealizador do festival.

"Com os espetáculos e as atividades formativas buscamos traçar um diálogo entre a produção das periferias, celebrando a arte das comunidades, com o que se faz em outras cenas da região", afirma Fábio Santana, integrante do Coletivo de Produtores e um dos idealizadores do evento.

Para Márcio Bacelar, outro coordenador do festival, o evento tem conseguido conquistar o público não só do Subúrbio, mas da cidade como um todo.

"A gente tem uma média muito boa de público, de pessoas que moram na região, de grupos culturais e alunos de escola pública. Desde a segunda edição, também temos atraído público de outros bairros, principalmente por conta da qualidade dos espetáculos", diz Bacelar.

Fim de semana

Neste primeiro fim de semana, três espetáculos serão apresentados. MARéMUNDO, de Recife (PE), abre a programação nesta sexta, às 20 horas.



Sábado, às 15 horas, é a vez de A Dona da História, interpretada pelas atrizes Cátia Cardoso e Raphaela de Paula, de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). O espetáculo infantil Flúvio e o Mar, de Natal (RN), será encenado domingo, às 17 horas.



Quatro peças de grupos soteropolitanos integram a programação: Pelos Olhos do Coração (dia 26, às 15h), O Clássico B.F.R (dia 26, às 20h), Abajur Lilás (dia 28, às 20h) e Negreiros 2 (dia 31, às 17h).



O Festival de Teatro do Subúrbio tem patrocínio da petrobras, BNDES e Banco do Nordeste.

Ó espetáculo Folclore na Cabaça, de Aracaju (SE), será apresentado gratuitamente na Praça São Brás, dia 28, às 16 horas.

adblock ativo