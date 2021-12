Abajur Lilás entra em cena retratando a vida na prostituição

O espetáculo Abajur Lilás continua as apresentações neste sábado, 23, e domingo, 24, no Espaço Xisto Bahia, em Salvador. O grupo aceita doação a chapéu.



Escrita em 1969 pelo dramaturgo Plínio Marcos, a peça retrata de forma nua e crua o universo da prostituição. A luta pela vida e pela dignidade das personagens Dilma, Célia e Leninha diante do dono do prostíbulo e seu capanga deixa claro que não há nada de fácil na vida dessas mulheres.

Nessa montagem baiana adaptada e dirigida por Jhoilson de Oliveira, os personagens vivem na Bahia em meio a momentos de luxúria e violência.

