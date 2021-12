A Roda inicia nova temporada com a peça O Pássaro do Sol

O espetáculo infantojuvenil O Pássaro do Sol, da companhia baiana de animação de bonecos A Roda, inicia nova temporada de apresentações em Salvador, no Teatro Sesc Casa do Comércio, aos sábados e domingos, às 16 horas, até o dia 28.

O grupo passou pelo Festival de Teatro de Curitiba e segue com a peça na capital baiana. Em seguida, irá para Feira de Santana, Recife, Vitória da Conquista e Belo Horizonte.

A peça foi selecionada para integrar o Kit Difusão do Teatro da Bahia, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Pela quarta vez, o grupo recebeu o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz, em 2012. A montagem foi vencedora do Prêmio Braskem de Teatro de 2010 como Melhor Espetáculo Infantojuvenil.

Espetáculo - Adaptado da mitologia indígena brasileira pela escritora Myriam Fraga, o texto narra a história de um jovem que é transformado em pássaro para ir ao céu roubar as chamas do Palácio do Sol. A encenação utiliza o teatro de sombras, antigo gênero de animação que tem origem na China. As silhuetas são recortadas em couro pela artista plástica Olga Gómez, que também é responsável pela direção e adaptação do texto.

"Através deste prêmio, estaremos viajando pelo País, o que é fundamental para que haja uma interação e uma circulação do teatro baiano, o que na arte é fundamental", afirma a diretora do espetáculo.

A companhia de teatro também irá ministrar a Oficina de Introdução ao Teatro de Sombras, gratuitamente, no dia 24, no Teatro Sesc Pelourinho, das 14 às 18 horas. Estarão disponíveis 15 vagas.

