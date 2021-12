A Rádio do seu Coração volta a cartaz em curta temporada

O espetáculo A Rádio do seu Coração volta a cartaz em Salvador para curta temporada no Circo Picolino, em Pituaçu, a partir do dia 20.

Serão quatro sessões, de quinta-feira, 20, a domingo, 23, às 20h, e uma sessão extra no domingo às 17h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do circo.

A montagem retrata de forma poética a história do rádio contada por duas mulheres que sofrem de amor e expressam este sentimento em peripécias aéreas no trapézio duplo e em números de contorção.



A peça, que possui cinquenta minutos de duração, é inspirada na época de ouro do rádio, com seus famosos programas, apresentadores, jingles, cantores e cantoras.

Em A Rádio do seu Coração o público poderá conferir um espetáculo de dança, música, teatro e arte circense .



Após temporada em Salvador, A Rádio do seu Coração segue para São Paulo.

