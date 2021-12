'A Psicose Veste Branco': Espetáculo estreia este fim de semana em Salvador

Em cartaz pela primeira vez no Café- Teatro Sitorne, a peça 'A Psicose Veste Branco' estreia neste sábado, 1. A dramaturgia política tem direção de Ronaldo Braga, com produção e encenação do Grupo Tossísis de Teatro.

O espetáculo é resultado do curso de Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e a peça aborda temáticas como a reflexão sobre o real e o imaginário, discussões políticas, questões da criminalidade e a condição da mulher no mundo.

Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) e estão disponíveis para venda na bilheteria do Café-Teatro Sitorne.

adblock ativo