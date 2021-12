A Paixão de Cristo será encenada na Barra

O espetáculo "A Paixão de Cristo", que há quatro anos integra o calendário de eventos de Salvador, pela primeira vez será apresentado no Farol da Barra. A encenação estava agendada para ter início nesta nesta quarta-feia, 16, às 18h30, mas foi cancelada em virtude da greve da PM. Não há informações se o evento será mantido para os próximos dias.

São, ao todo, 75 profissionais em cena, sendo 50 atores profissionais e 25 crianças, além dos animais, uma atração a mais para o público, principalmente o infantil. Entre eles, um burrinho, dois bodes, um cachorro e uma cobra.

Paulo Dourado, que assina a direção do espetáculo, destaca que resolveu investir no Farol da Barra "porque na rua o espetáculo se torna mais popular e democrático".

O encenador afirma que serão instaladas cerca de 5 mil cadeiras na área (público estimado, de acordo com os outros anos), garantindo policiamento na região e brigada contra incêndio.



Efeitos especiais

A produção contempla elementos contemporâneos e tecnologia de ponta na iluminação cênica e na sonorização ao vivo, além de muitos efeitos especiais, como o voo do arcanjo Gabriel, a levitação de Lázaro e a ascensão de Cristo.

De acordo com Paulo Dourado, "é um trabalho de alta qualidade, com apuro dramatúrgico e que traz artistas profissionais. Neste sentido é único no país, diferente de A Paixão de Cristo, de Brasília, que é um espetáculo feito por pessoas da comunidade, não-atores", frisa o diretor.

Dourado também diz que "A Paixão de Cristo" baiana se diferencia do espetáculo de Nova Jerusalém, de Pernambuco, "já que mergulhamos mais fundo nos textos dos evangelhos".

Elenco

O ator Jackson Costa, que participou da primeira edição do projeto como Jesus, retorna com o personagem (em 2012 e 2013 o intérprete foi substituído por Márcio Bernardes por conta da agenda profissional).

Além de Jackson, integram o elenco de bons atores Joana Schnitman (Maria, mãe de Jesus), Cristiane Mendonça (Maria Madalena, substituindo Andrea Elia), Marcelo Prado (como Pilatos), Caco Monteiro (Herodes, substituindo Narcival Rubens), Daniel Becker (como Judas, em substituição a Wídoto Áquila) e Rui Manthur (João Batista, substituindo Edlo Mendes).

Força da palavra

O ator Jackson Costa diz que tem muito prazer de fazer o papel de Jesus Cristo, "que tem a força da palavra, essencial no teatro". O ator diz que fica encantado de fazer um personagem "que segue a sua verdade, sem recuar, mesmo sabendo tudo que vai acontecer com ele".

Jackson acrescenta que o espetáculo ganha agora uma nova dimensão e que, apesar de enfrentar várias situações novas (novo espaço, novas marcações, novos atores), se sente feliz em sair da zona de conforto.



O ator Hamilton Lima, que interpreta um dos reis magos e um fariseu, conta que está no projeto desde a primeira edição. "Estou ansioso com a mudança da Concha, que está em reforma, para a Barra, mas a minha expectativa é a melhor possível", afirma.



"O personagem de João Batista é muito emblemático, é um idealista que acredita na conversão das pessoas", afirma o ator Rui Manthur sobre seu papel. Já o ator Daniel Becker, que representa Judas, diz que vai usar o trabalho de teatro físico para compor o personagem traidor, que enlouquece.

