"A Paixão de Cristo" segue em temporada durante o feriado

O espetáculo "A Paixão de Cristo" continua temporada durante a Semana Santa. Com direção de Paulo Dourado, terá apresentações até o dia 1º de abril, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande, sempre às 18h30. Os ingressos para as apresentações serão trocados gratuitamente, por 2 quilos de alimentos não perecíveis na bilheteria do TCA.

Haverá encenações nesta quinta (28) e sexta-feiras (29), com a participação de 50 atores baianos. As apresentações fazem parte do Festival Arte do Sagrado, com texto baseado nos evangelhos. O roteiro narra a vida e a obra de Jesus Cristo, desde o nascimento até a ressurreição. Um coro de 100 vozes, dirigido pelo maestro Dilton César, dá mais dramaticidade.

A montagem está em seu terceiro ano consecutivo. A música do espetáculo é uma compilação de composições clássicas de domínio público, criada pelo diretor musical Paulo Cunha. São esperados 40 mil espectadores durante os sete dias da encenação, cerca de 5 mil por dia.

A atriz baiana Regina Dourado, que morreu no dia 27 de outubro do ano passado, aos 59 anos, será homenageada durante a Paixão de Cristo.

Antes de cada apresentação são exibidas fotos da artista em um telão ao som da Ave Maria, de Gounod. Ao final, é mostrada uma foto da artista interpretando Maria, mãe de Jesus, tirada em 2012, no mesmo palco.

