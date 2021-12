A Paixão de Cristo reúne 80 intérpretes baianos

O espetáculo A Paixão de Cristo, que está inserido na programação do Festival Artes do Sagrado, será apresentado no Farol da Barra desta quarta-feira, 1º, a domingo, sempre às 18h30. A peça tem direção geral de Paulo Dourado.

"A nossa produção tem um palco de 400 m², 80 atores de excelência artística e dezenas de técnicos. Associa recursos tradicionais (coreografia, alçapões, ascensão) e tecnológicos (microfones sem fio, iluminação e sonorização digitais)", afirma o encenador.

"Espera-se 10 mil espectadores por dia, o que insere Salvador em circuito mundial de público para um espetáculo", acentua Dourado. "A reunião de um público dessa dimensão para assistir a uma peça é um fato significativo e mostra que as pessoas gostam de teatro de boa qualidade", acrescenta o diretor.

Linha épica

A montagem, que narra a vida e a morte de Jesus Cristo desde o nascimento até a sua ressurreição, segue a linha épica teatral. Dourado diz que a peça é totalmente baseada nos evangelhos. "O público vai ver uma história conhecida, com cenas que ele conhece e quer rever", complementa.

Apesar da diminuição do patrocínio para o Festival Artes do Sagrado (no ano passado o valor foi de R$ 900 mil e este ano é de R$ 500 mil, sendo R$ 400 da prefeitura), o espetáculo manterá efeitos especiais como o voo do arcanjo Gabriel, a levitação de Lázaro e a ascensão de Cristo.

O público infantil apenas sentirá falta de animais em cena. Em 2014 um burrinho, dois bodes, um cachorro e uma cobra proporcionaram ludicidade ao espetáculo. Por conta da diminuição de verbas, só o burrinho será mantido. O coral de crianças também continua.



Valor cultural

"Apesar de todas as dificuldades, teatro é um valor cultural e nós, artistas, temos esta tradição de não abrir mão daquilo que nos alimenta, a arte", destacou o diretor.

O entusiamo também se vê nos atores. O intérprete Márcio Bernardes, que volta a interpretar Jesus , substituindo Jackson Costa, afirmou que "foi um verdadeiro presente ter sido convidado para A Paixão de Cristo".

O ator, que também representou Cristo em 2012 e 2013, acrescenta: "Independente de religião, é muito importante falar de amor, bondade e compaixão."

Louco devasso

O ator Carlos Betão, que interpretará Herodes (em 2011 e 2013, ele fez um sacerdote), diz: "É um desafio bacana fazer este personagem que é um louco devasso". Ele também é o responsável por oferecer a Salomé a cabeça de João Batista.

O ator afirma que Cristo foi um político digno, correto, de grande retidão moral. "Seu exemplo é muito oportuno nos dias de hoje, de tanta falta de compostura e corrupção. A alma humana precisa refletir sobre isto", diz.

O curioso é que há "dois" espetáculos no processo de A Paixão de Cristo. Um, solene para o público e outro, escrachado, nos bastidores. "É uma oportunidade que temos de nos reunir com tantos colegas queridos. É uma verdadeira festa, uma grande celebração", depõe o ator Luiz Pepeu, que, entre outros personagens, representa Pedro.

