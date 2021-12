A Paixão de Cristo atrai grande número de espectadores

"A Paixão de Cristo" contou com a plateia cheia na noite desta sexta-feira, 18, no Farol da Barra. A peça integra a programação do Festival Artes do Sagrado, que acontece na capital de 10 de abril até o dia 21.

A encenação tem início às 18h30 e o ingresso pode ser trocado, no local, por 2 kg de alimentos não perecíveis. Devido à greve da Polícia Militar, a estreia na última quarta-feira foi cancelada.

Viaturas da Polícia Militar (PM) circularam pelo entorno do evento e garantiram a segurança dos espectadores.

A professora Auxiliadora Guedes, 51, estava ansiosa para assistir à apresentação. "Sou de Pernambuco e todo ano assisto ao espetáculo em Nova Jerusalém. Quero ver a versão da Bahia", disse.

Durante cerca de duas horas, a história de vida de Jesus Cristo, encenada pelo ator Jackson Costa, esteve repleta de efeitos especiais, como a elevação do Arcanjo Gabriel e jogos de luz e de fumaça.

Suspensão

A produção do espetáculo estima que as apresentações sejam mantidas hoje e amanhã, ainda que a greve dos PMs seja novamente decretada.

Caso o espetáculo volte a ser suspenso, um aviso será publicado no site (www.festivalartesdosagrado.com.br).

