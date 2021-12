A Outra Companhia de Teatro debate 'Resistência' no projeto Fim de Papo

As estratégias de manutenção e financiamento dos grupos artísticos, espaços culturais, coletivos e artistas da capital soteropolitana serão tema de um debate promovido pel’A Outra Companhia de Teatro, na próxima segunda, 2. O evento gratuito acontece às 19h, na Casa da Outra, no Politeama, como parte do projeto ‘Fim de Papo’, talk-show apresentado pela drag queen Dandara e a personagem Dona Coca (do ator Luiz Buranga).

Participam do debate o Aldeia Coletivo Cênico, integrantes da Casa Evoé, o projeto Joelma e o Nii Colaboratório.

O ‘Fim de Papo’ conta com a performance cênico-musical d'A Outra, Música de Quinta, que cria um ambiente mais dialógico e menos formalizado para o debate que é aberto a comunidade, a classe artística, o bairro, a cidade, as governanças, os parceiros e, principalmente, o público.

Para ampliar a discussão e aproximar mais ainda o público, o talk-show será transmitido ao vivo na página do grupo no Instagram e no Facebook. Por fim, durante o debate são colocados produtos do acervo do grupo (livros, CDs, figurinos, calçados, etc.) à venda, além de bebidas.

