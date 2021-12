O espetáculo A História de Nós 2 volta a Salvador nos dias 6 e 7 de outubro, com apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio. Com direção de Ernesto Piccolo, a peça tem atuações dos atores globais Alexandra Richter e Ernesto Piccolo.

No palco, a encenação mostra as aventuras e desencontros de um casal já separado, que revê a própria história na noite em que o marido vai buscar seus pertences no apartamento. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro nos valores de R$ 70 e R$ 35 (meia).

