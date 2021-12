'A Conferência' discute caos urbano e perda de valores

O romance do escritor italiano Ítalo Calvino, publicado em 1972, serviu de inspiração para o Grupo Oco Teatro Laboratório desenvolver o espetáculo A conferência, que entra em cartaz a partir desta sexta-feira, 8, às 20h, na sala principal do Teatro Vila Velha, em Salvador. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia).

Com direção geral de Luis Alonso e texto de Paulo Atto, a montagem discute relações sociais, incluindo as relações de poder, migração e política com uma pitada de bom humor e paródia dos momentos atuais do Brasil e do mundo.

Mostra também o caos urbano e o viver fragmentado que habitamos através do bombardeio de informações, a poluição visual e sonora, o consumo exacerbado e o discorrer nonsense que nos movimenta. A perda de valores não somente monetários, mas também de conceitos e posturas daqueles que administram as nossas cidades.

A conferência é vencedora do Edital de Montagem Manoel Lopes Pontes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

