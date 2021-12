A Coisa, com Jackson Costa, é destaque no TCA nesta sexta

O ator Jackson Costa faz apresentação única do espetáculo A Coisa, nesta sexta-feira, 13, às 21 horas, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Ele divide a direção com Paulo Dourado.

Textos poéticos de Gregório de Mattos, Castro Alves, Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, Carlos Drummond de Andrade, José Delmo, Ramon Vane e Cauã Costa (filho de Jackson) serão interpretados pelo artista que será acompanhado por uma banda de música ao vivo. Costa informa que a montagem tem mais de dez anos e ao longo do tempo vem sofrendo reformulações.

"A poesia com a música aproxima o público das obras de grandes poetas e facilita o entendimento do que é dito. A música é um laço para a poesia e reforça o discurso poético", acrescenta.

Apresentação especial

Quem for assistir A Coisa, nesta sexta, no TCA, vai ter uma atração a mais. É que haverá a participação especial de Mateus Aleluia. Remanescente do grupo vocal Os Tincoãs, de influência afro , é compositor, instrumentista e cantor.

Jackson Costa leva A Coisa nos dias 21 e 22 de setembro, às 20 horas, para Camaçari, na Cidade do Saber. Nos dias 28 e 29, às 20 horas, a montagem segue para apresentações em Feira de Santana, no Teatro do CDL.

Também os moradores de Aracaju (SE) vão ter direito a ver o espetáculo. Ele será apresentado no Teatro Tobias Barreto, dias 5 e 6 de outubro.

Continuidade

Jackson Costa destaca que quer manter a continuidade do projeto e destaca a parceria com Paulo Dourado, o diretor. "É um luxo ter Dourado na direção deste projeto. Ele estudou música e sabe muito bem trabalhar com a palavra", disse, Costa

Para ele, Dourado é ponto importante dentro do espetáculo já que "é muito bom trabalhar com um diretor que liberta o ator", emendou. Os amantes da poesia vão ver um espetáculo diferente, que aposta na sensibilização do público. A direção musical é de Tadeu Mascarenhas.

