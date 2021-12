'A Casa da Galinha Pintadinha 3' chega em Salvador

O espetáculo 'A Casa da Galinha Pintadinha 3' será exibido em Salvador no próximo sábado, 26, e domingo, 27, no Teatro Jorge Amado. A montagem vai trazer novos personagens, cenários e figurinos e será exibida em duas sessões, às 11h e 16h. Durante a apresentação, pais e crianças vão conferir as músicas 'Marcha Soldado', 'ABC', 'Escravos de Jó', Lava a mão entre outras do do DVD da Galinha Pintadinha.

O espetáculo tem com adaptação e direção geral de Amaury Júnior e coreografias de Pablo Craveiro. Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$25,00 (Meia)e podem ser adquiridos no local.

