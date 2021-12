'A Bofetada25' em cartaz no Teatro ISBA

O espetáculo "A Bofetada" completa 25 anos em 2013 e está em cartaz no teatro ISBA para mais uma temporada de verão. Sempre de sexta a domingo, às 20h, Fanta Maria, Pandora, Eleonora, Vânia e outros dez personagens, interpretados por Alexandre Moreira, Jarbas Oliver, Nilson Rocha e Lelo Filho, invadem os palcos para garantir a diversão do público.

Nas três esquetes que compõem "A Bofetada25", o tema é sempre o teatro e como ele é feito. Em "O Calcanhar de Aquiles" a graça está no duelo entre uma atriz decadente e uma crítica teatral acompanhada de sua namorada. Em "O ponto e a atriz" a figura do "ponto" é resgatada para lembrar o texto a atrizes esquecidas, e em "Fanta e Pandora" a plateia se torna o 11º personagem, uma sala de aula com duas professoras loucas.

Centrada basicamente no tempo de comédia do ator, a peça da Cia Baiana de Patifaria tem uma comunicação direta com o público, através de referências retiradas do cotidiano e das características únicas da baianidade. Para completar a diversão, um personagem de Siricotico, outra montagem da Cia, sempre invadirá o palco a cada apresentação.

O ano de 2013 promete ainda o lançamento de um livro contando toda a história dos bastidores da Cia Baiana e do espetáculo. Em seus 25 anos de existência, a Cia Baiana de Patifaria já percorreu mais de 50 cidades com o espetáculo que já foi visto por mais de um milhão de pessoas de norte a sul do país, sem perder a identidade de onde foi criado, mas podendo sempre ser renovado com assuntos do dia a dia e da cidade onde é apresentado.

