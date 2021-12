"A Bofetada" encerra temporada neste fim de semana

A Cia Baiana de Patifaria "A Bofetada" fará as últimas apresentações desta temporada neste sábado, 30, e domingo, 31. A peça, que conta com onze personagens irreverentes, esteve em cartaz em todo o mês de julho no Teatro Isba.

Os atores Diogo Lopes Filho e Lelo Filho (que também dirige a montagem) interpretam as professoras universitárias Pandora Luzia e Fanta Maria, respectivamente, e prometem receber os consumidores que prestigiarem o espetáculo com uma descontraída aula, recheada de comentários irônicos e divertidos improvisos.

Data:02/07 até 31/07

Horário:20h

Local:Teatro Isba - SALVADOR

Valor:R$ 50,00 (inteira)

Onde Comprar: No local

Informações:((71) 4009-3622/98673-2784.

