'A Bofetada' é escolhida para última edição do Ciclo de Leituras Dramáticas

A Outra Companhia de Teatro recebe seu último convidado para o Ciclo de Leitura Dramáticas: o grupo Teatro da Queda. Para esta edição a peça escolhida para leitura é 'A Bofetada', que atua há 25 em cartaz, produzido pela Cia Baiana de Patifaria. O evento ocorre nesta quinta-feira, 16, na Casa d'A Outra, às 20h.

O Ciclo de Leituras Dramáticas é utilizada pela companhia como um intercâmbio com grupos de teatro baianos, que fornecem ferramentas para a nova montagem do grupo, que possui previsão de estreia no segundo semestre deste ano. Segundo Luiz Antônio Sena Jr, integrante d'A Outra Companhia de Teatro, comenta que o novo espetáculo será desenvolvido a partir desses encontros com grupos, do "pensamento do que é estar em grupo, do que é construir uma trajetória em coletivo".

Ao longo das edições, já foram realizadas leituras de 'Stopem, Stopem' compilado de textos de João Augusto, fundador, da Companhia Teatro dos Novos e 'Cabaré da Rrrraça', do Bando de Teatro Olodum.

O Ciclo de Leituras Dramáticas encerra o projeto 'ENXERGUE! sonhos, memórias e declarações' d'A Outra Companhia de Teatro, selecionado pelo Edital de Apoio a Grupos e Coletivos Culturais do Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) de 2016.

