À Beira do Abismo Me Cresceram Asas chega a Salvador

"O que você vê quando olha pra mim? Uma velha rabugenta e reclamona? Eu não sou o que você está olhando. Eu sou aquilo que está dentro do que você está olhando...". O texto é da personagem Teresinha, representada pela atriz Maitê Proença, no espetáculo À Beira do Abismo Me Cresceram Asas, que chega a Salvador neste fim de semana.

A montagem, que além de Maitê Proença traz no elenco a intérprete Clarisse Derzié Luz (a Fatma, da novela Salve Jorge), será apresentada sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Maitê, que após o espetáculo lança o terceiro livro da carreira, É Duro Ser Cabra na Etiópia, assina o texto da peça, baseado em pesquisa e ideia de Fernando Duarte, e divide a direção com Clarice Niskier. A supervisão é de Amir Haddad.

Amizade que aquece - O texto tem como ponto de partida histórias reais colhidas em diferentes asilos do Brasil. Em cena, as atrizes dão vida a personagens octogenárias.

"A peça acontece dentro de um asilo onde as duas senhoras vivem. Lá elas se conheceram e desenvolveram a imensa amizade que as une e aquece. Estão abandonadas, mas têm uma à outra e um punhado de histórias, reflexões", afirma a atriz Maitê Proença.

Sobre as personagens, Terezinha, 86 anos, e Valdina, 80 anos, ela afirma: "A minha Terezinha é mais carrancuda, mas também é mais sábia, tem uma compreensão mais ampla das coisas, não fica maquiando a existência pra que pareça melhor, enxerga as coisas como elas são e pronto".

Segredo - E complementa: "A Valdina, da Clarisse, é mais palhaça.. Mas ela tem um segredo de que ela não gosta porque é difícil de encarar. As duas se bicam e se amam".

A parceria de Maitê com Clarisse Derzié, aliás, vem de longas datas. Maitê conta: "Na minha primeira novela na Globo, As Três Marias, Clarisse estava no elenco. Depois viajamos o Brasil com Mulheres de Trinta. Além de Achadas e Perdidas (espetáculo), minha primeira autoria". Maitê lembra que Clarisse também atuou em sua última peça, As Meninas.. "Ela é uma grande comediante a que a TV não faz jus. Basta vê-la no teatro para constatar", acrescenta.

Cavar fundo - A atriz, com talento reconhecido no teatro, cinema e TV, explica porque também resolveu se tornar escritora. "Em dado momento me senti estacionada como atriz, tinha que cavar mais fundo pra resgatar a artista que mobiliza meus interiores. A escrita era uma forma de trabalhar na introspecção, sem ter os olhos do público a fiscalizar cada gesto", salienta.

A experiência foi muito importante e enriquecedora para a vida da intérprete. "Precisei disso e quando voltei para as artes cênicas, não só como autora, mas também como atriz, estava muito mais brilhante e verdadeira", frisa.

Velhice - Sobre a escolha do tema da velhice, Maitê opina: "Os velhos não são só aquilo que percebemos exteriormente, são pessoas de 10 anos, 25, 30 60 e também 80. Tendo passado por tudo, têm muito a dizer, muitas histórias boas a contar; os bons velhos fizeram lindas reflexões ao longo da caminhada", diz.

Segundo a intérprete, as duas velhas octogenárias trabalham com a poesia e também com o humor.

Processo - Clarisse Derziê Luz fala da construção da sua personagem, Valdina: "Fui buscando em minha memória todas essas mulheres fortes, destemidas, energéticas, positivas, animadas que fazem parte da minha história. E muito aos poucos ela foi se delineando e aprendendo para mim".



Sobre a personagem de Salve Jorge, acrescenta: "Tivemos três meses de estudos da cultura, culinária, valores e hábitos da Turquia... Criei logo no início um chavão (Iok Iok) que foi facilmente absorvido pelo grande público e isso fez com que a Fatma ficasse popular!", diz.



Maitê Proença, entre outras novelas, atuou com grande sucesso em Dona Beija, Guerra dos Sexos, Felicidade, Passion e Gabriela. Já Clarisse integrou, entre outras, o elenco de Felicidade, Caminho da Indias e Salve Jorge, que está na reta fnal.

