'A Arte de Matar Galinhas' mistura teatro e gastronomia

A peça "A Arte de Matar Galinhas" está em cartaz de quinta-feira a domingo, às 18h30, na Casa Museu Solar Santo Antônio, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

Inspirado no protagonista do livro "O Idiota", de Dostoievski, o espetáculo traz uma cena-jantar que se passa dentro de uma cozinha, onde um cozinheiro misterioso precisa dar uma aula sobre a herança alimentar, enquanto prepara uma refeição.

A "Arte de Matar Galinhas" tem co-direção de Marcelo Sousa Brito e textos dos dramaturgos Aldo Marcozzi, Daniel Dourado e Gildon Oliveira.

