"7 Conto - A Comédia" inicia nova temporada de verão

O ator Luís Miranda retorna ao Teatro Jorge Amado com o espetáculo "7 Conto - A Comédia", sob direção de Ingrid Guimarães. A temporada começa no dia 5 de janeiro, aos sábabos e domingos e os ingressos estão à venda na bilheteria da casa.

A peça aponta de maneira bem humorada as diferenças do Brasil através de sete personagens. Com figurino novo e sacadas inéditas, o público poderá matar a saudade de Queixada, o guardador de carros dublê de filósofo; de Dona Edite, a líder comunitária sem papas na língua; de Caroline, a garotinha negra sem ícones na TV; do rapper ricaço MC Dollar; do sensacionalista apresentador do programa Brasil Elite, Detona, além de se divertir com as viagens da socialite Sheila e a Vovó Arminda.

adblock ativo