'40tona na 40tena': Andréa Elia volta a cartaz com série inspirada na quarentena

A atriz Andrea Elia volta a cartaz com nova temporada online da comédia '40tona no Palco da 40tena'. O projeto será exibido de 7 a 13 de janeiro, pelo Virtualidades, palco virtual do Sesc. A estreia acontece nesta quinta-feira, 7, Às 19h.

Durante o isolamento social pelo Covid-19, em resposta à ameaça de ter a sua atuação artística interrompida pela crise econômica, Andréa Elia libertou produziu vídeos autorias intitulados “A 40tona na 40tena”. Esta nova “persona” respondeu aos temores do confinamento com provocações dotadas de um humor reflexivo, em meio as dores de um cenário pandêmico.

A série “40tona na 40tena” consta de 27 vídeos publicados nas redes sociais. O convite chegou em abril, logo no inicio do decreto do isolamento pelo Covid-19, através da empresa Via Press Comunicação que criou o Programa “Bem que Cura”.

A atriz aceitou o convite, trazendo ao programa a força de um humor curativo, protagonizando diversas e divertidas personas de uma mulher acima dos 40 anos que em meio ao isolamento fisico parte para o encontro de si mesma.

