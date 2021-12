Zizi Possi traz novo show para o Teatro Castro Alves

Uma das cantoras brasileiras mais celebradas das últimas décadas, Zizi Possi volta à cidade para apresentação única, nesta sexta-feira, 13, no Teatro Castro Alves.

Ela vem mostrar seu novo show, intitulado Tudo Se Transformou, a partir de um samba de Paulinho da Viola.

Além da música-título, o repertório traz novidades como Cacos de Amor (de Luiza Possi e Dudu Falcão), Sem Você (de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown) e a inédita No Vento (da gaúcha Necka Ayala).

Haverá ainda belas interpretações de Zizi para clássicos como Meu Mundo e Nada Mais (Guilherme Arantes), Com que Roupa (Noel Rosa) e Filho de Santa Maria (Itamar Assumpção e Paulo Leminski), entre outras.

Acústico, o espetáculo conta com o maestro Jether Garotti Jr. (piano e clarineta), Rogério Delayon (violão e cordas) e Guello (percussão). O show Tudo Se Transformou é parte da turnê nacional da cantora para divulgar o CD e DVD ao vivo de mesmo nome, gravados em São Paulo e lançados em julho último, pela gravadora Eldorado.

Trajetória

Paulistana descendente de italianos, Maria Izildinha Possi se iniciou na música aos cinco anos, nas aulas de piano. Aos 18, se mudou para Salvador, onde cursou a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia.

Lançou seu primeiro álbum em 1977, a convite do músico Roberto Menescal, na época diretor artístico da gravadora Philips. Colecionou vários hits, mas só ganhou de fato o respeito da crítica ao se reinventar na década de 1990, com a aclamada trilogia de álbuns acústicos Sobre Todas as Coisas (1991), Valsa Brasileira (1993) e Mais Simples (1996).

adblock ativo