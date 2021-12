Zizi Possi revê trajetória em novo show no TCA

A releitura que a cantora Zizi Possi decidiu fazer da sua carreira resultou em um passeio que mistura as lembranças da sua infância sentada ao piano às experiências teatrais vividas na Bahia dos anos 70. Um dos maiores nomes da música nacional traz, nesta sexta-feira, 18, às 21h, para o Teatro Castro Alves, um show derivado do projeto Sala de Estar, onde revê sua própria carreira numa espécie de biografia musical.

"Existe um projeto do Sesc Pompeia, em São Paulo, chamado Sala de Estar em que alguns artistas são convidados para fazer participações. A iniciativa consiste em cantar músicas que marcaram a vida e influenciaram sua carreira", explica a artista paulista, que foi dirigida pelo irmão e diretor José Possi Neto.

Zizi apresenta um repertório inédito que traça importantes períodos da sua vida pessoal. O set list do show apresenta canções bem distintas, como I Started a Joke, da banda Bee Gees, A Menina Dança, dos baianos Luís Galvão e Moraes Moreira, e Dio Come Ti Amo, do italiano Domenico Modugno.

"Canto nomes internacionais muito importantes, como Rita Pavone, The Beatles, James Taylor e Mercedes Sosa. Mas, claro, não poderiam faltar figuras nacionais, como Gilberto Gil e Caetano Veloso", antecipa Zizi.

Percurso musical

Ainda pequena, Zizi Possi já tinha o piano como um fiel aliado. Foi ali que desenvolveu sua expertise musical. "Eu tinha quatro ou cinco anos quando minha mãe me colocou numa escola de música para aprender a tocar o instrumento", lembra.

Zizi viveu momentos da sua vida em Salvador e integrou uma cena artística movimentada. Bom exemplo dessa fase foi a participação no musical Marilyn Miranda, dirigido pelo seu irmão quando era diretor da Escola de Teatro da Ufba. Esse foi o pontapé para Zizi iniciar a sua carreira como cantora e ela faz questão de revisitar a peça no show.

"Em Salvador, vivi um pedaço da vida que jamais conheceria: um tipo de liberdade do próprio corpo".

