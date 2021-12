Zizi Possi, Marina de La Riva e Leila Pinheiro 'cantam Chico' no TCA

No espetáculo inédito "Elas cantam Chico", Zizi Possi, Marina de La Riva e Leila Pinheiro farão interpretações especiais das músicas do cantor e compositor Chico Buarque, que na semana passada fez uma série de apresentações por aqui. O show terá a estreia nacional em Salvador, no dia 15 de junho, às 21h, no Teatro Castro Alves (TCA).

Completando 40 anos de carreira neste ano, Zizi ficou conhecida pelo grande público por meio da música "Pedaço de Mim" (1978), quando Chico a convidou para dividir os vocais com ele. De lá para cá, ela emplacou vários sucessos.

Já Marina de La Riva, que une a sonoridade de Cuba ao suingue brasileiro, ganhou ainda mais afinidade com o cantor carioca depois da participação dele na faixa “Ojos malignos”, no álbum de estreia dela no Brasil.

Leila Pinheiro é outra cantora que se destaca por interpretar Chico. Na música "Pela Luz dos Olhos Teus", ela divide os vocais com o artista.

O show será na sala principal do TCA e o valor dos ingressos varia de R$ 45 a R$ 160. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs dos shoppings Barra e do Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

