Zizi Possi comemora 40 anos de carreira no TCA

Certa feita, durante uma entrevista, Maria Bethânia disse que as três maiores cantoras do Brasil são Nana Caymmi, Alcione e Zizi Possi (não necessariamente nesta ordem). Pois então, devidamente chancelada pela Abelha Rainha, Zizi sobe ao palco principal do Teatro Castro Alves para comemorar quatro décadas de carreira, em uma única apresentação, neste domingo, 28, às 20h, com o show Zizi Possi – 40 Anos de Música.

A bem da verdade, Zizi não precisa dessa outorga, mas um elogio da cantora baiana, reconhecida pelos critérios de exigência, dá uma envergadura em qualquer carreira e é sempre muito bem-vindo. “Acho um luxo e fico muito honrada”, agradece Zizi.

Para esta noite, a cantora faz mistério sobre o repertório, mas garante que será um passeio animado por esses 40 anos de parceria com seu público. “Nós criamos uma relação que é vital para mim, e a proposta do show é celebrar todos esses anos de carreira com música, que é a minha grande companheira”, acrescenta.

Habituada a lidar com compositores já consagrados, a cantora confessa que não acompanha a nova geração da música brasileira. “Não me identifico com o que ouço. O mundo está mudando muito rapidamente e às vezes me sinto uma ET. Acho que o jeito de amar mudou, embora o amor, na essência, seja imutável. As canções de amor de hoje não tocam o meu coração”, lamenta Zizi.

No palco, a intérprete estará ao lado de músicos parceiros, e que já a acompanham há algum tempo, como Jether Garotti Jr. (piano), Webster Santos (guitarra e cordas), Guello (percussão e bateria) e Keco (piano).

Nobreza

Desde que lançou o disco Flor do Mal, em 1978, a cantora paulistana, que estudou música na Ufba nos anos 1970, tem mostrado a que veio. Com uma afinação absurda, uma voz límpida, basicamente um instrumento, Zizi já começou gravando os grandes. Dentre outros, Ivan Lins, Caetano Veloso e João Bosco.

Depois de dois ou três discos nesta mesma pegada, gravando também Chico Buarque, Moraes Moreira, Marina Lima, Gonzaguinha, Gilberto Gil e Jorge Mautner, Zizi decidiu migrar para álbuns mais pop e é justamente nesta fase que crava alguns de seus maiores sucessos, lembrados até hoje, como Asa Morena e Perigo. Músicas pedidas em todos os shows que abram brechas para lembranças de carreira.

Em 1987, com o disco Amor e Música (canção de Caetano), Zizi começa a esboçar uma nova mudança na carreira, mas é com o álbum Sobre Todas as Coisas (música de Chico Buarque), de 1991, que a cantora se consagra definitivamente como uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, quiçá a maior desde Elis.

A partir deste álbum, a carreira de Maria Izildinha dá uma guinada inconteste, sobretudo com relação ao repertório. Zizi volta a gravar pérolas do cancioneiro nacional e segue fazendo história. Mas, depois de alguns trabalhos só com músicas brasileiras, a cantora estoura nas rádios com os discos em que grava clássicos da música italiana, no final dos anos 1990, sobretudo com a canção Per Amore, que vira tema de novela (Por Amor).

Nesta época, Zizi, já uma consagrada intérprete nacional, volta a frequentar com assiduidade os programas de rádio e TV. Per Amore é um sucesso absoluto e passa a ser uma das músicas de seu repertório mais pedidas em shows. Muito provavelmente será uma das canções deste domingo à noite.

De lá para cá, a cantora vem construindo uma carreira sempre focada na qualidade do repertório que grava e canta nos shows. Os compositores selecionados são o que há de mais nobre na música brasileira. Tem, dentre outros, Cazuza, Herbert Viana, Tom Jobim, Djavan, Geraldo Vandré, Edu Lobo, Chico César, Paulo Leminski, Itamar Assumpção, José Miguel Wisnik, Arnaldo Antunes, Dominguinhos e Noel Rosa.

Percebe-se, nitidamente, que Zizi tem apostado em aliar sua alta qualidade vocal a um repertório recheado de belas canções, de preferência com arranjos originais. Desta forma, ela tem conseguido transformar o seu canto em um bálsamo para nós, ouvintes. Com uma voz que enobrece qualquer música, Zizi é uma preciosidade.

