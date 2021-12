Zizi Possi comemora 40 anos de carreira com show no TCA

Zizi Possi estreia em Salvador o seu mais novo show: "Zizi Possi - 40 Anos de Música", no dia 28 de julho, às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos, já à venda, custam R$ 180/R$ 90 (filas A a W), R$ 140/R$ 70 (X a Z6) e R$ 100/R$ 50 (Z7 a Z11).

No repertório, Zizi traz músicas que marcaram várias fases da sua carreira, como Asa Morena, Noite, Faltavam Seus Olhos, Perigo, Per amore e Caminhos de Sol.

A cantora também estará acompanhada por seu quarteto de músicos: Jether Garotti Jr. (piano), Webster Santos (guitarra e cordas), Guello (percussão e bateria) e Keco (piano).

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do TCA, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista e no site do Ingresso Rápido.

