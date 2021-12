Zimbra se apresenta neste sábado no Portela Café, em Salvador

A banda santista de Pop Rock Zimbra fará dois shows na Bahia neste final de semana. Nesta sexta-feira, 22, o quarteto se apresenta em Vitória da Conquista, no Teatro Municipal Carlos Jehovah, às 20h. Já no sábado, 23, o grupo apresentará seu novo álbum de estúdio, "Verniz", em Salvador, no Portela Café, às 22h.

Produzido pelo ex-integrante da banda Fresno, Esteban Tavares, esse é o terceiro álbum do grupo paulista. O músico, inclusivo, participou da faixa "Céu de Azar", no novo CD da banda. Além dele, o vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, também teve participação em singles do álbum.

Na edição do Rock in Rio deste ano, a banda foi um dos destaques ao se apresentar no último dia, 6 de outubro, no Palco Supernova.

