Ziggy Marley injeta folk e hard rock ao reggae

Em seu novo álbum, "Fly Rasta", Ziggy Marley continua fazendo o reggae que lhe deu fama mundial, mas quis acrescentar novos temperos à música, para "enriquecê-la".

"É um álbum mais agressivo, explora mais sonoridades, é mais completo, usei mais a minha imaginação. Busquei o que poderia ser legal para misturar com o meu reggae, como se fosse uma criança brincando com aqueles jogos de bloquinhos", disse Marley à Folha.

A canção "Fly Rasta", que o filho de Bob Marley (1945-1981) compôs há quase 20 anos, mas só gravou agora, é uma celebração às raízes de sua música, e conta com participação de um pioneiro do reggae, o jamaicano U-Roy.



"Ter U-Roy participando de um de meus álbuns é um dos grandes momentos da minha vida, pois ele é como se fosse um pai para mim."

A faixa "You're My Yoko" carrega uma dupla homenagem: é dedicada a Orly Marley, com quem está casado há nove anos, e à viúva de John Lennon, Yoko Ono.

"Orly é como uma Yoko Ono para mim, pois me ajudou a crescer como pessoa. E considero Yoko uma pessoa única, um espírito livre que expressa a si própria. Eu a admiro demais."

As novas experiências musicais se mostram muita ricas em "So Many Rising", com forte influência do som folk de Richie Havens, e "I Don't Wanna Live On Mars", que mostra acordes poderosos dignos de hard rock.

"As mensagens positivas de minhas letras são mais importantes até do que as melodias, e procuro com elas superar a negatividade."

Vencedor de seis prêmios Grammy, Marley acha graça quando falam que o novo CD é curto, com dez músicas.

"Está completo, 35 minutos são o bastante, o suficiente, não te enche. É como comida, que te dá o necessário se você não exagerar."

Ziggy pretende voltar ao Brasil em 2015 para mostrar "Fly Rasta" e quer fazer mais músicas para crianças. Ele já lançou um livro e um CD para o público infantil.

"Eu gosto de cantar para crianças. Elas influenciarão o futuro e me inspiram. Sempre quero inovar, me desafiar, viajar para muito além do reino das expectativas."

adblock ativo