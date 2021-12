Zezé Motta confirma turnê de shows em Salvador

A atriz e cantora Zezé Motta confirmou apresentação em Salvador da turnê Negra Melodia. Zezé deve subir ao palco do espaço Caixa Cultural nos dias 11, 12 e 13, às 20h, e 14 de abril, às 19h. Para ter acesso ao show, o público pode trocar um quilo de alimento não perecível pelos ingressos na bilheteria do evento.

No show, a artista interpreta músicas de Luiz Melodia e Jards Macalé. Os sucessos Magrelinha, Fadas e Dores de Amores farão parte do repertório, que ainda contará com canções da própria carreira, entre elas, Senhora Liberdade, Muito Prazer e Rita Baiana.

