Zezé Motta apresenta show em tributo a Melodia e Macalé

A partir desta quinta-feira, 11, a cantora e atriz Zezé Motta apresenta uma série de quatro shows, na Caixa Cultural Salvador. Até sábado, as apresentações acontecem às 20 horas e, no domingo, o show começa às 19 horas.

O espetáculo faz parte da turnê do último disco da artista, intitulado Negra Melodia, que também é o nome do show. Nos dois trabalhos Zezé canta o repertório dos compositores Luiz Melodia e Jards Macalé.

"O nome é por causa da canção que Macalé compôs com Waly Salomão para o Melodia. Ela se chama justamente Negra Melodia", afirma Zezé.

A ideia de homenagear esses dois compositores surgiu de um convite do DJ Zé Pedro. A artista conta que, quando ele lançou um novo selo, procurou produzir um projeto dela. Depois de uma conversa, chegaram à ideia de fazer essa homenagem.

Sobre o show, ela define como alegre, romântico e dramático. "Tanto Macalé quanto os parceiros dele têm uma carga dramática na poesia. E eu aproveito essas músicas dramáticas para fazer o exercício da atriz (risos)", afirma.

Apesar do disco ter sido gravado com uma banda completa, a cantora faz a turnê acompanhada apenas pelos violonistas Zeppa de Souza e Pedro Braga. A banda reduzida é para baratear os custos da turnê.

Repertório - No álbum ela decidiu gravar apenas canções que ainda não tinha interpretado em outros. "Gravei muita coisa do Melodia. Quase todos os meus álbuns têm coisas dele. Essas que eu já gravei estão no show, mas não estão no CD. Do Jards Macalé eu só tinha gravado Sem Essa e não coloquei no CD", afirma.

Entre as 20 canções que fazem parte do show estão Magrelinha, Peróla Negra, Dores de Amores, de Melodia, e Soluços, de Macalé. Canções de outros compositores não estão programadas.

"Os homenageados são Luiz Melodia e Jards Macalé. Durante o show não posso fugir disso. O show tem toda uma dinâmica que, se eu sair dela, me perco. Mas no bis vale tudo", diz.

A capacidade da casa que abriga os quatro shows de Zezé é de 80 lugares. Os ingressos podem ser trocados por 1kg de alimento não perecível. As trocas começam às 14 horas do dia do show.

