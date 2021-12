Zezé Di Camarto & Luciano e Pablo no Wet´n Wild

No dia 28 de março, às 21 horas, o Wet ´n Wild (Paralela) sedia os shows da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano e do cantor Pablo. A dupla se apresenta com o repertório de seu trabalho mais recente, Flores Em Vida, gravado este ano em São Paulo. No setlist, tem ainda hits como É O Amor, Pão de Mel e Preciso Ser Amado.

Já Pablo, grande expoente da sofrência, apresenta as canções de seu disco É Só Dizer que Sim. Os ingressos custam R$ 45 (pista meia), R$ 90 (pista inteira) e R$ 220 (camarote open bar)

