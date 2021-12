A dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano vai trazer a Salvador o projeto "Uma Tarde de Buteco", que será apresentado sábado, 1º de agosto, no Gran Hotel Stella Maris. O show tem a proposta de ser intimista e deixar os cantores mais próximos dos fãs, com um repertório do sertanejo de raiz. O primeiro lote de ingressos já estão à venda nos balcões de ingressos dos shoppings e custam R$ 130 (feminino) e R$ 160 (masculino), com open bar de whisky 8 anos, vodka, cerveja, refrigerante e água.

Com uma média de 170 apresentações por ano, cerca de um milhão de cópias vendidas por disco lançado e tendo sido duas vezes vencedores do Grammy Latino (de Melhor Álbum de Música Sertaneja e Melhor Álbum de Música Romântica), os cantores voltam a Salvador depois de quase cinco meses após a sua última apresentação na capital baiana.

O Uma Tarde de Buteco já teve uma edição em Belo Horizonte.

Da redação Zezé di Camargo e Luciano apresentam projeto em Salvador

