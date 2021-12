Zelito Miranda traz forró no aniversário do Parque da Cidade

Em comemoração ao aniversário de 38 anos do Parque da Cidade, o cantor Zelito Miranda se apresenta no domingo, 10 de março, a partir das 11h, no palco do anfiteatro Dorival Caymmi, no bairro do Itaigara, em Salvador.

"Esse é um momento muito especial, onde vamos agradecer por todos esses anos em que o Parque, e toda a sua natureza, tem nos presenteado e demonstrar a nossa consciência ecológica. O Parque da Cidade é um grande equipamento público onde cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar e preservar", diz Miranda.

Zelito traz como convidados o reggae da banda Adão Negro e o sertanejo de Paulinho Alabart. A festa tem entrada gratuita.

