Zelito Miranda se apresenta no “Festival de Forró do Rubi”, nesta sexta-feira, 7, das 20h30 às 23h, no Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Os ingressos custa R$ 70.

Conhecido como o ‘Rei do Forró Temperado’, Zelito começou a carreira fazendo teatro e participou de montagens baianas com diretores como João Augusto, Carlos Alberto Sofredini, Bemvindo Sequeira e muitos outros.

Entrou no seminário de música da Universidade Federal da Bahia (Ufba), estudou com o maestro Lindembergue Cardoso, do qual é parceiro na cantata São Gonçalo de Canabrava.

O artista possui dois livros publicados e 16 registros fonográficos, entre LPs, CDs e dois DVDs.

adblock ativo