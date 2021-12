Zelito Miranda se apresenta gratuitamente na Praça do Imbuí

O forrozeiro Zelito Miranda faz uma apresentação gratuita nesta sexta-feira, 17, na praça do bairro do Imbuí, em Salvador. A festa terá um formato de Vila Junina, com show acústico e começará a partir das 21h.

Zelito, que é conhecido por fazer um "forró temperado", vai incluir canções de rock, jazz, dentre outros ritmos misturados ao forró pé de serra. O evento será gratuito.

