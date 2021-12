Zelito Miranda recebe Olodum na abertura do Forró do Parque

Zelito Miranda vai comandar mais uma temporada do Forró do Parque, que acontece na Praça Pedro Arcanjo. O "rei do forró temperado" vai receber a banda Olodum na primeira apresentação do ano, domingo, 28, às 11h, com entrada gratuita.

O projeto tem uma apresentação por mês, sempre aos domingos, até junho. Nas outras temporadas, Zelito já recebeu nomes como Genival Lacerda, Estakazero, Cangaia de Jegue, Chambinho do Acordeon; Lazzo, Jussara Silveira, Illê Ayê, Armandinho Macedo e Adelmario Coelho.

