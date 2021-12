Zelito Miranda recebe Ninha e Carlos Villela em projeto

Acabou o Carnaval e a cidade já se prepara para o São João. Zelito Miranda volta com o projeto gratuito Forró no Parque neste domingo, 24, às 11h, no Parque da Cidade, e recebe como convidados os cantores Ninha, ex-Timbalada, e Carlos Villela.

O projeto Forró no Parque já tem três anos e Zelito já recebeu nomes como Genival Lacerda, Armandinho Macedo, Trio Nordestino, Val Macambira, Adelmario Coelho e Targino Gondim.

