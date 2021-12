Zelito Miranda recebe Magary e É O Tchan no Forró do Parque

O rei do forró temperado Zelito Miranda vai comandar mais uma edição do Forró do Parque no domingo, 21, às 11h, no Parque da Cidade. Magary Lord e É o Tchan serão os convidados da festa, que ainda contará com as presenças do sanfoneiro Eugenio Cerqueira e do forrozeiro Luciano da Gata.

"Nessa edição fiz questão de receber amigos que admiro, que tem um papel importantíssimo na música da Bahia, é a nossa diversidade exposta em todas suas nuances, um show no qual o meu público será contemplado com muita alegria", garante Zelito.

